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Екатеринбург

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Публикации за 19.05.17

В Екатеринбурге десятилетней чирлидерше изготовили искусственную кисть (ВИДЕО)

В Екатеринбурге десятилетней чирлидерше изготовили искусственную кисть (ВИДЕО)

Десятилетней девочке с дефектом кисти при помощи 3D-принтера изготовили протез.

Как сообщили «Вести Урал», три пальца Яны Цициковской сейчас заменяет накладной протез. Из-за врожденной патологии пальцы на руке Яны отсутствовали с рождения. Одно время ей приходилось использовать косметический протез.

«Неудобен он тем, что там жарко и не сгибаются пальцы, я просто маленькая была, мне его застегивали, я его расстёгивала, сбрасывала и убегала, мне не нравилось», – поделилась школьница.

Теперь протез для девочки изготовили на 3D-принтере. «Индивидуальный протез, при сгибе лучезапястного сустава приводится в действие. То есть происходит схват. Так как у Яны есть свой пальчик, мизинчик и большой палец, то она будет противопоставлять большой палец и совершать схваты», – объяснил сотрудник компании-резидента «Сколково» Даниил Емелин.

На Урале такое протезирование опробовали впервые. Протез внешне копирует руку человека. Он весит не больше 100 граммов. Материал очень прочный, во время испытаний его бросали с высоты 7 этажа, и он не повредился.

Протез для Яны изготовили бесплатно – по специальной программе. В Свердловской области надеются, что это был пилотный проект. «Планируем протезирование наших пациентов на базе с помощью таких же полуфабрикатов, то есть пациенты есть, в основном эти пациенты сейчас протезируются косметическими протезами», – рассказала ведущий инженер-технолог свердловского протезно-ортопедического предприятия Галина Зинченко.

Видео смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

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