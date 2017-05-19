ГИБДД настаивает на ремонте Пермского и Тюменского трактов: 80% аварий на трассах происходит именно там

Публикации за 19.05.17

Госавтоинспекция Свердловской области направила обращения в федеральное дорожное агентство «Росавтодор» и прокуратуру Свердловской области с требованием проверить почему не запланированы ремонты Пермского и Тюменского трактов. Именно здесь происходит 80% всех аварий на федеральных трассах региона: за 4 месяца 2017 года зарегистрировано уже 40 ДТП, в которых погибли 19 человек и еще 86 получили травмы.

Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области направлены обращения в Федеральное дорожное агентство «Росавтодор», Прокуратуру Свердловской области и Депутату Государственной Думы Российской Федерации Андрею Альшевских с информацией о необходимости конструктивного подхода к планированию выполнения работ на федеральных автодорогах. В частности, все больше вопросов у Госавтоинспекции вызывает планирование «Уралуправтодором» мероприятий по капремонту дорог в регионе.

«Так, в текущем году запланирован капитальный ремонт участка с 191-193 км федеральной автодороги «Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги М-5 «Урал». Это несмотря на то, что данный участок не является аварийным и ремонт здесь запланирован до 2020 года. Несмотря на отсутствие срочной необходимости выполнения капитального ремонта на участке, а также наличие других участков в угрожающем для дорожного движения состоянии, руководство ФКУ «Уралуправтодор» настаивает на его проведении, – говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области. – При этом имеется достаточно оснований полагать, что его реализация приведет к снижению пропускной способности данного транспортного узла».

В то же время ремонтировать Пермский и Тюменский тракт ФКУ «Уралуправтодор» не торопится.

Добавим, всего по итогам 4 месяцев 2017 года на федеральных автодорогах общего пользования в Свердловской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие (-3,8 %), в которых 21 человек погиб (-16,0 %) и травмы получили 99 человек (+15,1 %).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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