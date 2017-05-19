NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 19.05.17

ГИБДД настаивает на ремонте Пермского и Тюменского трактов: 80% аварий на трассах происходит именно там

ГИБДД настаивает на ремонте Пермского и Тюменского трактов: 80% аварий на трассах происходит именно там

Госавтоинспекция Свердловской области направила обращения в федеральное дорожное агентство «Росавтодор» и прокуратуру Свердловской области с требованием проверить почему не запланированы ремонты Пермского и Тюменского трактов. Именно здесь происходит 80% всех аварий на федеральных трассах региона: за 4 месяца 2017 года зарегистрировано уже 40 ДТП, в которых погибли 19 человек и еще 86 получили травмы.

Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области направлены обращения в Федеральное дорожное агентство «Росавтодор», Прокуратуру Свердловской области и Депутату Государственной Думы Российской Федерации Андрею Альшевских с информацией о необходимости конструктивного подхода к планированию выполнения работ на федеральных автодорогах. В частности, все больше вопросов у Госавтоинспекции вызывает планирование «Уралуправтодором» мероприятий по капремонту дорог в регионе.

«Так, в текущем году запланирован капитальный ремонт участка с 191-193 км федеральной автодороги «Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги М-5 «Урал». Это несмотря на то, что данный участок не является аварийным и ремонт здесь запланирован до 2020 года. Несмотря на отсутствие срочной необходимости выполнения капитального ремонта на участке, а также наличие других участков в угрожающем для дорожного движения состоянии, руководство ФКУ «Уралуправтодор» настаивает на его проведении, – говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области. – При этом имеется достаточно оснований полагать, что его реализация приведет к снижению пропускной способности данного транспортного узла».

В то же время ремонтировать Пермский и Тюменский тракт ФКУ «Уралуправтодор» не торопится.

Добавим, всего по итогам 4 месяцев 2017 года на федеральных автодорогах общего пользования в Свердловской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие (-3,8 %), в которых 21 человек погиб (-16,0 %) и травмы получили 99 человек (+15,1 %).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.05.17

В Екатеринбурге десятилетней чирлидерше изготовили искусственную кисть (ВИДЕО). / Роспотребнадзор нашел десятки нарушений в екатеринбургском лицее №128. / Игроки «Урала» сыграли в «квадрат» на крыше небоскреба (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter