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Екатеринбург

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Публикации за 20.05.17

В Кольцово на 13 часов задерживается вылет в Китай (СКРИН)

В Кольцово на 13 часов задерживается вылет в Китай (СКРИН)

Рейс авиакомпании «Ай Флай» Екатеринбург – Санья задержан на 13 часов. Туристы должны были вылететь сегодня в 00:25, но вместо этого их расселили в отель. Вылет переносили несколько раз, сейчас он назначен на 13:00.

Новый День: В Кольцово на 13 часов задерживается вылет в Китай (СКРИН)

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс I4-9886 авиакомпании «Ай Флай» должен был вылететь в Хайнань (Санья) еще в 00:25. Однако вылет отложили сначала на утро, а затем перенесли на 13:00 20 мая. В качестве причины указывается «позднее прибытие». Туристов на ночь расселили в отель, причин задержки рейса людям не сообщили.

С авиакомпанией «Ай Флай» оперативно связаться не удалось: номер, указанный для обращения туристов, не отвечает.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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