NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.05.17

В центре Екатеринбурга автомобиль сбил 11-летнюю велосипедистку (ФОТО)

В центре Екатеринбурга автомобиль сбил 11-летнюю велосипедистку (ФОТО)

Накануне вечером на улице Луначарского автомобиль сбиль 11-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде. Ребенка доставили в больницу.

Новый День: В центре Екатеринбурга автомобиль сбил 11-летнюю велосипедистку (ФОТО)

«Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» (мужчина 1987 года рождения, стаж вождения составляет 12 лет) при выезде с дворовой территории допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку-велосипедиста, которая двигалась на велосипеде по тротуару справа налево по ходу движения транспортного средства», – сообщает пресс-служба УГИБДД по Екатеринбургу.

Новый День: В центре Екатеринбурга автомобиль сбил 11-летнюю велосипедистку (ФОТО)

В результате ДТП 11-летняя девочка с ушибами была доставлена в 9-ю ДГКБ. По обстоятельствам данного ДТП будет проведено дознание.

Новый День: В центре Екатеринбурга автомобиль сбил 11-летнюю велосипедистку (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.05.17

В Кольцово на 13 часов задерживается вылет в Китай (СКРИН). / Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО). / Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter