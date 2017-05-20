В центре Екатеринбурга автомобиль сбил 11-летнюю велосипедистку (ФОТО)

Публикации за 20.05.17

Накануне вечером на улице Луначарского автомобиль сбиль 11-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде. Ребенка доставили в больницу.

«Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» (мужчина 1987 года рождения, стаж вождения составляет 12 лет) при выезде с дворовой территории допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку-велосипедиста, которая двигалась на велосипеде по тротуару справа налево по ходу движения транспортного средства», – сообщает пресс-служба УГИБДД по Екатеринбургу.

В результате ДТП 11-летняя девочка с ушибами была доставлена в 9-ю ДГКБ. По обстоятельствам данного ДТП будет проведено дознание.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.05.17

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