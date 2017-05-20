NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.05.17

В поселке Садовом в техническом водоеме утонул 9-летний мальчик

В поселке Садовом в техническом водоеме утонул 9-летний мальчик

В поселке Садовом в Екатеринбурге в техническом водоеме утонул 9-летний мальчик. Сегодня водолазы достали тело ребенка. По предварительным данным, он гулял на берегу с друзьями без присмотра взрослых. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, несчастный случай произошел накануне, но только сегодня водолазы службы спасения извлекли тело ребенка из воды. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции и следственные органы. По предварительной информации, мальчик гулял с друзьями без присмотра взрослых. «Во избежание несчастных случаев с участием детей Главное управление МЧС России по Свердловской области просит взрослых оградить детей от самостоятельных прогулок вблизи водоемов, провести с детьми профилактические беседы о мерах безопасного поведения», – напомнили спасатели. Добавим, за лето 2016 года на водоемах Свердловской области утонули 15 детей, 5 из них были дошкольниками. Все трагедии произошли по вине взрослых, которые оставили детей без надзора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.05.17

Шли третьи сутки: на Уралмаше до сих пор тушат свалку (ФОТО). / В центре Екатеринбурга автомобиль сбил 11-летнюю велосипедистку (ФОТО). / В Кольцово на 13 часов задерживается вылет в Китай (СКРИН).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter