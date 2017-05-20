В поселке Садовом в техническом водоеме утонул 9-летний мальчик

Публикации за 20.05.17

В поселке Садовом в Екатеринбурге в техническом водоеме утонул 9-летний мальчик. Сегодня водолазы достали тело ребенка. По предварительным данным, он гулял на берегу с друзьями без присмотра взрослых. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, несчастный случай произошел накануне, но только сегодня водолазы службы спасения извлекли тело ребенка из воды. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции и следственные органы. По предварительной информации, мальчик гулял с друзьями без присмотра взрослых. «Во избежание несчастных случаев с участием детей Главное управление МЧС России по Свердловской области просит взрослых оградить детей от самостоятельных прогулок вблизи водоемов, провести с детьми профилактические беседы о мерах безопасного поведения», – напомнили спасатели. Добавим, за лето 2016 года на водоемах Свердловской области утонули 15 детей, 5 из них были дошкольниками. Все трагедии произошли по вине взрослых, которые оставили детей без надзора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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