В Екатеринбурге закончился первый день турнира по дзюдо «Большой шлем» (ФОТО)

Публикации за 20.05.17

Сегодня в Екатеринбурге прошел первый день турнира «Большой шлем» по дзюдо, который считается третьим по престижности в этом виде спорта после Олимпийских игр и Чемпионата мира. Как передает корреспондент NDNews.ru, в соревнованиях в Екатеринбурге принимают участие спортсмены из России, Японии, Грузии, Бразилии, Азербайждана, Германии. По сообщению организаторов, в столицу Урала прибыли больше 300 спортсменов, представляющих 36 разных стран.

Сегодня россияне завоевали на турнире семь медалей – одну золотую, три серебряных и три бронзовых. В частности, Абдула Абдулжалилов, представляющий Россию, оказался сильнее бразильца Шарлеса Шибана и взял медаль высшей пробы. Серебро из представителей РФ у Сабины Гилязовой, Алеси Кузнецовой и Екатерины Вальковой. Бронза – у Натальи Кузютиной, Альберта Огузова и Ислама Хаметова. Соревнования продолжатся завтра. В воскресенье в Екатеринбурге ждут приезда президента Федерации дзюдо России Василия Анисимова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.17

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