На площади 1905 года собрались любители басов и тонировки (ФОТО)

Публикации за 20.05.17

Сегодня на площади 1905 года прошел чемпионат России по автозвуку и тюнингу. Несколько десятков «прокачанных» автомобилей были выставлены в центре города.

Любители басов соревновались в 27 категориях. Как передает корреспондент NDNews.ru, всего в чемпионате приняли участие 118 владельцев машин. Самой популярной стала категория «Звуковое давление», а также «Качество звучания». Максимум, который смог выжать из своей системы один из участников соревнований, – 162 децибела. Это больше, чем «выдает» реактивный самолет при взлете. Гостей чемпионата развлекали танцующие девушки и юноши.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.17

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