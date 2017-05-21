В Екатеринбурге на время забега перекрыли часть улиц

Публикации за 21.05.17

Екатеринбург (Новый День, служба информации РИА «Новый День» – Сегодня до 16:00 в Екатеринбурге будут перекрыты несколько улиц, в городе проходит «ЗаБег». Транспорт временно не пускают по Ленина, Гагарина, Мира и Первомайской.

Проспект Ленина перекрыт от Восточной до Мира, Гагарина – от Блюхера до Малышева, Мира – от Первомайской до Малышева, Первомайская – от Гагарина до Мира. Из-за закрытия дорог не ходят трамваи в районе УрФУ, а также изменены схемы движения троллейбусов.

Екатеринбург. Другие новости 20.05.17

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