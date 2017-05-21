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Екатеринбург

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Публикации за 21.05.17

Жителя Сухого Лога осудили на три года условно за то, что выстрелил другу в глаз

Жителя Сухого Лога осудили на три года условно за то, что выстрелил другу в глаз

В Сухом Логу на 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно осудили 21-летнего местного жителя за то, что он выстрелил из пневматики в глаз своему приятелю. Пулю врачи так и не достали. Также молодой человек должен выплатить полмиллиона компенсации морального вреда.

Происшествие сдучилось в феврале. Около 10 часов вечера молодой человек услышал в подъезде шум, по которому было понятно, что происходит драка. На втором этаже он увидел своего знакомого, который вместе со своим другом и еще двумя молодыми людьми участвовал в потасовке. Парень бросился разнимать оппонентов, но его же приятель вдруг достал пневматический пистолет и выстрелил ему в лицо, попав в глаз, а затем в находившихся рядом людей.

Пострадавший выбежал из подъезда, ему вызвали скорую и впоследствии увезли в больницу Екатеринбурга, где провели операцию. Со слов врачей ему известно, что пулю из глаза у него не достали, врачи опасаются наступления осложнений, вплоть до летального исхода. В настоящее время потерпевший левым глазом видеть уже не сможет.

Полицейские сразу же задержали стрелка. Вины своей он не отрицал. В отношении данного гражданина следственным отделом ОМВД России по г. Сухой Лог было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

В суде молодой человек признан виновным и осужден к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшему компенсацию морального и физического вреда в размере 500 000 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.05.17

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