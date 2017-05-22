В Арамили инспекторы ДПС потушили баню, пока хозяева спали

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На Среднем Урале сотрудники ДПС на время стали пожарными и потушили баню, пока ее владельцы спали. Гаишники ликвидировали огонь до прибытия сотрудников МЧС.

Как передает корреспондент NDNews.ru, во время патрулирования два инспектора ДПС Василий Коробов и Денис Голубов заметили пожар. Горела нежилая постройка на территории одного из дачных участков. Из окон уже вырывался огонь и валил огромный столб дыма. Гаишники по рации сообщили об этом в дежурную часть полиции и пожарным.

«Оценив ситуацию, полицейские самостоятельно приступили к тушению возгорания, чтобы огонь не перекинулся на стоящий рядом жилой дом. Прибывшие на место сотрудники МЧС отметили, что только благодаря грамотным и оперативным действиям двух сотрудников полиции, огонь удалось потушить, и не произошло возгорания других построек. Жильцы дома, не подозревавшие об опасности и разбуженные стражами порядка, поблагодарили сотрудников ГИБДД за помощь и спасенное имущество», – сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День

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