Жители Кировграда за два месяца оплатили более 5 миллионов долгов за коммуналку

Публикации за 22.05.17

В Кировграде подвели итоги акции по погашению долгов за коммунальные услуги. За два месяца жители города погасили более 5 миллионов рублей задолженности: 3,5 миллионов – полное погашение и 1,8 миллиона – «обещанный платеж» по соглашениям о реструктуризации.

Напомним, акцию «Долги фффтопку!» проводило «Облкоммунэнерго» с 15 марта по 15 мая в Кировградском городском округе. Потребителям прощали пени – при полной оплате суммы основного долга, а также потребитель мог заключить соглашение о реструктуризации задолженности по следующей схеме: 0 – первый взнос, 0 – текущая пеня и 12 месяцев рассрочки по оплате (обычно ресурсники предлагают только полугодовой вариант).

Специальные условия погашения долгов, такие как списание пени, кировградцам были предложены, чтобы повысить собираемость платежей. До сих пор она была самой низкой из всех территорий присутствия «Облкоммунэнерго» – всего 87%, а к финалу акции этот показатель по физлицам составил 92%.

«Мы надеялись, что такие условия погашения уменьшат сумму долга потребителей. И это произошло. По состоянию на 14 апреля население Кировградского городского округа задолжало предприятию 162,9 миллиона рублей. На 19 мая эта цифра долга уменьшилась до 160 миллионов 223 тысяч рублей. Конечно, образуются новые задолженности, и в общем объеме долга по округу сумма не выглядит значительной, но для нас повышение собираемости очень важно», – сообщила заместитель начальника Управления теплоэнергоресурсов АО «Облкоммунэнерго» Наталья Кононова.

Так, в счет 100% погашения долга ресурсоснабжающее предприятие получило оплат на сумму 3 миллиона 543 тысячи рублей – эти деньги заплатили 314 потребителей-физлиц. Размер снятой пени составил 561 тысячу 950 рублей. Однако самым востребованным стало другое предложение ресурсоснабжающей компании – о реструктуризации.

«Всего нами было подписано 44 соглашения о реструктуризации долгов на сумму 1 793 826 рублей. Поэтому итоговый результат акции с учетом будущих поступлений по соглашениям таков – 5 миллионов 337 тысяч рублей», – подытожила Наталья Кононова.

Суммы платежей были самые разные, но мартовский максимум побить не удалось ни в апреле, ни в мае. Тогда рекордсменкой стала жительница поселка Левиха – она заплатила долг в 145 тысяч 142 рубля. Женщина не оплачивала квитанции за тепло и воду с 2013 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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