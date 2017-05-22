В Екатеринбурге загорелся гараж с иномаркой внутри

Публикации за 22.05.17

В Екатеринбурге этой ночью сгорела машина и два гаража. По предварительной версии, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило около 03:16. Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в поселке Исток на улице Овощной загорелись два гаража, в одном из них находился автомобиль Toyota RAV4, машина основательно выгорела. На тушение огня отправили 2 машины и 7 человек. С огнем удалось справиться за 10 минут.

По словам очевидцев возгорания, в гараже, где стояла машина, находились несколько газовых баллонов. Возможно, один из них взорвался, после чего и начался пожар.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.05.17

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