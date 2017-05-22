На трассе Ивдель – ХМАО уснувший водитель «собрал» три автомобиля: есть погибший (ФОТО)

Публикации за 22.05.17

На трассе Ивдель – ХМАО заснувший за рулем водитель спровоцировал массовое ДТП. Его машина столкнулась с четырьмя автомобилями, пассажир утомленного водителя скончался.

Авария произошла накануне на 116 км трассы. Водитель «Хенде Солярис», 47-летний житель Екатеринбурга, в компании товарища из Туринска ехал со стороны Югорска. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, мужчина заснул за рулем, и его машина выехала на встречную сторону. На встречке «Солярис» задел боковым зеркалом другую легковушку, после чего по касательной задел ВАЗ-21120. От удара отечественный автомобиль съехал в кювет. Солярис после этого в лобовую врезался в «Шевроле Круз».

ДТП стало смертельным для 45-летнего пассажира «Соляриса». Водитель этой машины и пассажир «Шевроле» получили травмы, они находятся в Пионерской горбольнице ХМАО. «Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения, что причиной множества аварий на трассах является сон за рулем! На 11, 45, 73, 102, 122, 128, 159 км автодороги Ивдель – ХМАО имеются автотранспортные стоянки. При необходимости передохнуть следует быть благоразумным и совершить остановку», – напоминают полицейские. Подробности аварии уточняются.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.05.17

В Екатеринбурге загорелся гараж с иномаркой внутри. / Жители Кировграда за два месяца оплатили более 5 миллионов долгов за коммуналку. / В Арамили инспекторы ДПС потушили баню, пока хозяева спали. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»