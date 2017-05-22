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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

Приставы отправили на родину 26 нелегалов из бывших союзных республик и загостившегося кубинца

Приставы отправили на родину 26 нелегалов из бывших союзных республик и загостившегося кубинца

Судебные приставы отправили из Екатеринбурга на родину 26 нелегалов. Среди уже привычных нарушителей миграционного законодательства из бывших союзных республик затесался гражданин Кубы. Мужчина приехал в качестве туриста и загостился.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области, в очередную партию выдворенных нелегалов попали два гражданина Украины, два гражданина Таджикистана, три гражданина Кыргызстана, четыре гражданина вылетели в Баку (Республика Азербайджан), четырнадцать граждан Узбекистана и один гражданин Кубы. Последний приехал в Россию в качестве туриста, но пробыл здесь более 30 дней, так и не продлив и не оформив визу. Его отправили в Москву, где передали пограничной службе для отбытия в Гавану.

Всего с начала года в принудительном порядке приставы выдворили из Свердловской области 532 иностранцев, из них 127 человек – за счет бюджета РФ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.05.17

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