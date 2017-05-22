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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

Рейс Екатеринбург – Душанбе задерживается на 27 часов (СКРИН)

Рейс Екатеринбург – Душанбе задерживается на 27 часов (СКРИН)

В Екатеринбурге более чем на сутки задерживается влет рейса в Душанбе авиакомпании Somon Air. Он должен был вылететь из Кольцово вчера в 14:10, но из-за «подготовки рейса» время вылета перенесли на сегодня на 17:30.

Новый День: Рейс Екатеринбург – Душанбе задерживается на 27 часов (СКРИН)

По предварительным данным, причиной задержки стали технические проблемы с самолетом. Пассажиры вчера весь день провели в аэропорту, к вечеру местных жителей отправили по домам, иногородним предоставили отель. Состоится ли вылет сегодня вечером, пока не известно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.05.17

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