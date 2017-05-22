В Нижнем Тагиле виновник ДТП заплатит 90 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за травмы ребенка

Публикации за 22.05.17

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд заставила виновника ДТП выплатить компенсацию морального вреда травмированной 15-летней девочке. С водителя будет взыскано 90 тысяч рублей.

Как сообщили NDNews.ru в прокуратуре Свердловской области, авария произошла днем 30 июля прошлого года на перекрестке улиц Вагоностроителей и Орджоникидзе в Нижнем Тагиле. Водитель автомобиля «Дэу Нексия», нарушая правила, не уступил дорогу ВАЗ-2124 и столкнулся с ним. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка отечественной легковушки получила сотрясение головного мозга и перелом правой плечевой кости. Указанные травмы расцениваются как повреждения, причинившие вред здоровью средней тяжести.

Тагилстроевский районный суд признал водитель «ДЭУ Нексия» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). Мужчине был назначен штраф 15 тысяч рублей.

В интересах пострадавшего в аварии ребенка прокуратура направила заявление в суд о взыскании компенсации морального вреда. Изначальная сумма иска составила 100 тысяч рублей, но суд постановил уменьшить сумму до 90 тысяч рублей.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 22.05.17

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