В Екатеринбурге бывшие зэки убили пенсионера, который не дал им выкопать выгребную яму

Публикации за 22.05.17

В Екатеринбурге будут судить бывших зэков, обвиняемых в убийстве пенсионера. Преступники расправились с мужчиной, когда тот отказал им в работе.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, разборка произошла 21 августа прошлого года на улице Татищева. Пожилой мужчина попросил двух мужчин 1991 и 1976 годов рождения помочь выкопать выгребную яму у себя на участке. Мужчины согласились, пришли в назначенный день. «Однако хозяину не понравилось, что работники находятся в состоянии опьянения. Он сказал, что помощь в копке ямы ему не нужна. Обозлившись на мужчину, злоумышленники набросились на него с молотком и ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», – уточняют в ведомстве.

После убийства обвиняемые похитили у потерпевшего телевизор, дрель и электропилу. Уходя с места происшествия, один из сообщников поджег дом. Тело пенсионера обнаружили в ходе тушения пожара. По факту обнаружения тела следователем СКР возбуждено уголовное дело, расследование которого к настоящему моменту завершено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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