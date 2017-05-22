Полиция берет под контроль охрану правопорядка в период последних звонков и выпускных вечеров

Публикации за 22.05.17

Глава свердловской полиции Михаил Бородин подписал приказ об охране общественного порядка в период последних звонков и выпускных вечеров в школах.

«Накануне в Екатеринбурге состоялось селекторное совещание с участием руководителей всех территориальных ОВД и представителя регионального Министерства образования, где был рассмотрен комплекс необходимых вопросов, в том числе о взаимодействии при возникновении нештатных ситуаций. Замначальника главка Петр Кривегин поставил задачу сконцентрировать усилия задействованных в данном направлении сил и средств. Памятный для каждого молодого человека день окончания учебного процесса не должен быть ничем омрачен», – сообщил сегодня NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, за каждым учебным заведением закреплен ответственный из числа руководства территориального ОВД, проведены рабочие встречи и инструктажи с преподавателями. Органы внутренних дел окажут содействие организаторам в обеспечении общественного порядка и безопасности в местах их проведения.

Все объекты, где состоятся праздничные встречи, полиция совместно с представителями иных заинтересованных ведомств и служб проверит на предмет защищенности. Райотделам поручено инициировать перед органами местного самоуправления рассмотрение вопроса о запрете на этот период продажи алкоголя вблизи мест гуляний. Планируется, что помощь сотрудникам полиции в поддержании правопорядка традиционно окажут представители казачества, частных охранных объединений и дружинники.

В Главном управлении создана рабочая группа, которая будет мониторить ситуацию на территории Среднего Урала и при необходимости принимать меры реагирования. В областном полицейском главке работает круглосуточный «телефон доверия» (343) 358-71-61.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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