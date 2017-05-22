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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

Дорожники, проектировавшие платный участок ЕКАДа, полгода сидят без зарплаты (ДОКУМЕНТЫ)

Дорожники, проектировавшие платный участок ЕКАДа, полгода сидят без зарплаты (ДОКУМЕНТЫ)

В Екатеринбурге сотрудники уральского филиала «ГипродорНИИ» не могут взыскать с предприятия долги по зарплате – денег они не видели уже больше полугода, несмотря на судебные решения в их пользу.

О продолжающихся проблемах с расчетом сотрудников крупного института, который проектировал развязки на ЕКАДе, Кольцовской трассе и других дорогах, сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских. Он обратился с запросом в прокуратуру Москвы (головное предприятие находится в столице, уральский филиал – в Екатеринбурге) за разъяснениями. В ведомстве пояснили, что на руках у судебных приставов изначально было 537 исполнительных производств на общую сумму 73,4 млн рублей. Однако взыскать удалось только 11,4 млн рублей по 271 исполнительному производству.

Еще прошлой осенью «ГипродорНИИ» распустило уральский филиал в Екатеринбурге, без работы остались 69 человек. Зарплату им также не выплатили. В марте московский арбитраж признал предприятие банкротом, а в отношении директора Сергея Севастьянова несколько раз пытались возбудить уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы», однако всякий раз приходил отказ.

Новый День: Дорожники, проектировавшие платный участок ЕКАДа, полгода сидят без зарплаты (ДОКУМЕНТЫ)

Новый День: Дорожники, проектировавшие платный участок ЕКАДа, полгода сидят без зарплаты (ДОКУМЕНТЫ)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.05.17

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