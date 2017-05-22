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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

Водитель на Rolls Royce, столкнувшийся с трамваем, вез Анну Семенович на закрытую вечеринку (СКРИН) / Владельцем авто оказался Евгений Козлов – собственник автосалона «Штерн»

Водитель на Rolls Royce, столкнувшийся с трамваем, вез Анну Семенович на закрытую вечеринку (СКРИН) Владельцем авто оказался Евгений Козлов – собственник автосалона «Штерн»

Появились интересные подробности скандальной аварии, произошедшей в центре Екатеринбурга у клубного дома «Тихвинъ», – когда шикарный Rollce Royce столкнулся с трамваем.

Новый День: Водитель на Rolls Royce, столкнувшийся с трамваем, вез Анну Семенович на закрытую вечеринку (СКРИН)

Как сообщили NDNews.ru информированные источники, автомобиль принадлежит владельцу автосалона «Штерн» Евгению Козлову и должен был вести поп-звезду Анну Семенович. Правда, отмечает источник, Семенович к тому времени уже отвезли до места назначения, и в аварию попал только водитель. Примечательно, добавляет собеседник агентства, что на другом роскошном авто из аэропорта Кольцово вывозили еще одну звезду – Авраама Руссо, но о ДТП с его участием пока ничего не известно.

Судя по всему, звезд привезли в Екатеринбург для некой закрытой вечеринки – столкновение произошло вечером в пятницу напротив элитного ЖК «Тихвинъ». В аварии никто не пострадал.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 22.05.17

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