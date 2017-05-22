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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

В Екатеринбурге прошли экстремальные гонки SnowFox Race (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге прошли экстремальные гонки SnowFox Race (ФОТО, ВИДЕО)

21 мая в поселке Пески на Шарташе прошел экстремальный забег с препятствиями. Около сотни участников на скорость пробежали 4 километра, преодолев скалодром, серию стенок различной сложности, и ряд атлетических испытаний, таких как кантовка огромного колеса и подтягивания. Кроме двух десятков силовых препятствий в зачет идут и тесты на память и сообразительность.

Здесь и далее: фото участников забега
Здесь и далее: фото участников забега

Забег проводится с 2014 года. К участию допускаются как любители, так и профессионалы командами по два человека. «Однажды появилась мысль сделать что-то похожее на американские гонки на выживание. Реализовали в 2014 году. А потом появились «Гонки героев», другие проекты. Мы стараемся занять нишу посередине между соревнованиями для очень подготовленных людей и забегов для любителей острых ощущений, непрофессионалов», – рассказал NDNews.ru один из организаторов экстремального марафона Анатолий Долговых.

Новый День: В Екатеринбурге прошли экстремальные гонки SnowFox Race (ФОТО, ВИДЕО)

Как справились участники с тяжелыми испытаниями на трассе – смотрите на канале NDNews.ru.

Новый День: В Екатеринбурге прошли экстремальные гонки SnowFox Race (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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