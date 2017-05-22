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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

Глава Кушвы незаконно включил коммерческие фирмы в перечень объектов для обязательных работ осужденных

Глава Кушвы незаконно включил коммерческие фирмы в перечень объектов для обязательных работ осужденных

Главе Кушвы прокуратура внесла представление в связи с включением коммерческих структур в перечень объектов для отбывания осужденными обязательных работ.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в апреле в свердловский Антикоррупционный комитет поступило заявление от жителя Кушвы, который поставил вопрос о правомерности включения в перечень объектов для обязательных работ фирм, аффилированных с местным бизнесменом Александром Соколовым – ООО «Сокол», ООО «Токио Авто», ООО «АвтоДом». Все три юрлица имеют общих учредителей и руководителей. ООО «Сокол» занимается розничной торговлей алкоголем, ООО «Токио Авто» – продажей автомобилей, ООО «АвтоДом» – автодеталями.

Антикоррупционный комитет и прокуратура провели по данному факту проверку. В статье 49 УК РФ говорится, что обязательные работы выполняются осужденным в свободное от основной работы или учебы время. Это должны быть бесплатные общественно-полезные работы, которые органам местного самоуправления необходимо согласовывать с уголовно-исполнительными инспекциями. Своим постановлением глава Кушвы Михаил Слепухин нарушил данные правила. Включение фирм в перечень объектов для обязательных работ не было утверждено в ГУФСИН. В связи с этим прокуратура вынесла градоначальнику представление.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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