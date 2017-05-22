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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

Екатеринбург стал официальным претендентом на проведение Expo-2025

Екатеринбург стал официальным претендентом на проведение Expo-2025

Правительство России подало официальную заявку в Международное бюро выставок на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025 в Екатеринбурге.

Как , делегат России в организации Александр Теров передал генсеку Висенте Лоссерталесу письмо, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Тема заявки Екатеринбурга – «Меняя мир: Инклюзивные инновации – для наших детей и будущих поколений». Выставку в уральской столице предполагается провести с 2 мая по 2 ноября 2025 года.

На проведение Expo-2025 также претендуют Париж и Осака. Прием заявок в МБВ завершается сегодня 22 мая в 18:00 по уральскому времени.

Напомним, ранее Екатеринбург боролся за право организовать у себя выставку Expo-2020, но победу в конкурсе одержал Дубай.

Париж, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Париж, Москва. Другие новости 22.05.17

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