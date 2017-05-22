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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

На Уралмаше на 5-летнего ребенка упал забор, прокуратура начала проверку

На Уралмаше на 5-летнего ребенка упал забор, прокуратура начала проверку

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку по факту получения травм 5-летним ребенком, на которого упал забор.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, 19 мая ребенок со своей тетей гулял по улице Ильича. Около дома № 39 они зашли во двор, и пошли мимо закрытой на ремонт школы № 80 по улице Калинина. «В этот момент на ногу мальчику упал забор, который ограждает территорию образовательного учреждения. Ребенок забор не трогал. На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшего в ДГКБ № 9, где после осмотра травматолог диагностировал ушиб ноги», – отметила собеседница агентства.

Сейчас прокуратура выясняет, кто должен был следить за состоянием и прочностью конструкции.

Напомним, подобное ЧП произошло на Сортировке 12 мая, когда на 9-летнего ребенка упал бетонный забор. Инцидент произошел во дворе дома № 138 по улице Бебеля. Мальчика доставили в больницу с разрывом двенадцатиперстной кишки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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