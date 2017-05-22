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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

Майскую велопрогулку перенесли с юга Екатеринбурга на север

Майскую велопрогулку перенесли с юга Екатеринбурга на север

Организаторы «Майской велопрогулки», которая пройдет 27 мая, изменили направление маршрутов. Если в прошлые годы трассы проходили по южным и юго-западным окраинам Екатеринбурга, то в этот раз они протянутся по северной и северо-восточной части города, по нескольким лесопаркам, а также окрестностям Березовского. Старт планируется на Эльмаше, финиш – на Уралмаше.

Майская велопрогулка состоится в Екатеринбурге в предстоящую субботу, 27 мая. Участникам будут предложены трассы протяженностью 15, 32 и 70 километров. Старт и финиш будут в непривычных местах, маршруты тоже будут незнакомыми: по северным окраинам и Березовскому.

«Старт будет у Центра культуры «Эльмаш», финиш – на площадка финиша будет расположена в пешеходной зоне бульвара Культуры на Уралмаше, где в это же время развернется «Битлз-фестиваль». «Преодолеть 70 километров, чтобы добраться до Битлов», – шутят организаторы.

Напомним, накануне в Екатеринбурге прошла 34-я пешая Майская прогулка. На променад по окрестностям города вышли 9 480 человек. Участники выбирали один из трех маршрутов: «Шарташская кругосветка» (18 километров, дистанцию преодолели 4880 человек), «Катадзе» (27 километров, 3255 человек) и «Классика» (50 километров, 1345 человек). Финиш Майской прогулки был открыт до 22:00.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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