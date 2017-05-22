Навстречу Иннопрому: в Ельцин Центре научат обмениваться визитками по-японски

Публикации за 22.05.17

В Ельцин Центре на этой неделе пройдет бесплатный мастер-класс по японской культуре. Участников научат рисовать иероглифы, знакомиться на языке Страны восходящего солнца, а также обмениваться визитками, как это принято в самой Японии.

Как сообщили в Ельцин Центре, мастер-класс пройдет вечером 25 мая в образовательном центре. «Япония становится все более популярной для туризма и деловых контактов. И это неудивительно. Япония считается ведущей страной на Востоке в сфере технологий, менеджмента и культуры. В июле 2017 года Япония станет основным партнером выставки «Иннопром», – отметили организаторы.

На занятии в четверг всех желающих научат азам японской деловой культуры. В списке тем: «Как знакомиться на японском языке», «Названия окружающих предметов», «Свои первые 10 иероглифов», «4 вида письменности Японии», «Ориентация в стране». «В ходе занятия мы побываем на виртуальном уроке в японской школе и увидим, как знакомятся в японской фирме. Вы научитесь делать краткую самопрезентацию на японском языке. Японским гостям будет очень приятно услышать от вас их родную речь. Приготовьте, пожалуйста, свои визитки. Они могут самые простые и даже рукодельные. Будем осваивать обмен визиток по японским правилам», – рассказали организаторы.

Мастер-класс назначен на 19:30. Он будет бесплатным, но участников просят сообщить о намерении прийти письмом на электронную почту ИКЦ «Япония»: Ikcjapan@gmail.com.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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