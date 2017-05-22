Три школьника из Первоуральска во время занятий паркуром устроили погром на кладбище – пострадали 170 могил (ФОТО)

Публикации за 22.05.17

Три школьника из Первоуральска устроили настоящий беспредел на кладбище в Билимбае. Подростки разгромили надгробия на 157 могилах, занимаясь, по их словам, паркуром. Их родителям грозят административные дела и внушительные иски за причиненный ущерб.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, вчера вечером в полицию Первоуральска поступило заявление от жительницы Билимбая, которая обнаружила, что памятники на могилах ее родителей разрушены. Приехавшие с проверкой оперативники обнаружили на погосте настоящий погром – повреждены 157 памятников, причем 53 из них были до основания разрушены.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое пятиклассников местной школы № 22. В присутствии законных представителей приятели, живущие в одном дворе, рассказали, что в минувшую пятницу в вечернее время занимались паркуром на кладбище, в результате чего повредили памятники», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что двое из пятиклассников состоят на внутришкольном профучете, третий мальчик из благополучной, полной семьи. В настоящий момент по факту погрома на кладбище проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Однако уже сейчас в полиции отмечают, что действия школьников попадают по ст. 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронения умерших». Но т.к. ни один из трех паркурщиков не достиг возраста уголовной ответственности, наказание будет не самым суровым. «Их семьи в дальнейшем поставят на учет в органах внутренних дел, с несовершеннолетними и их родителями будет проводиться профилактическая работа. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности, предусмотренной статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, пострадавшие граждане в установленном законом порядке могут обратиться в суд о взыскании причиненного ущерба», – добавили в полиции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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