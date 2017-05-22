Прокуроры Свердловской области отчитались о доходах

Публикации за 22.05.17

Свердловский прокурор Сергей Охлопков, согласно опубликованной декларации, в 2016 году заработал 3 млн 776 тысяч рублей. Это больше его доходов за 2015 год, когда он задекларировал 3 млн 194 тыс. рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в пользовании у Охлопкова и его супруги две квартиры площадью 55 и 123 квадратных метров, а также автомобиль Toyota Land Cruiser Prado (до этого у прокурора была Сhevrolet Niva). Жена Охлопкова заработал в прошлом году 738 тысяч рублей, у нее в пользовании – парковочное место.

Первый заместитель свердловского прокурора Владимир Маленьких заработал в 2016 году 7 миллионов рублей (за 2015 год – 2 млн 259 тыс. рублей). В его собственности – квартира на 123 квадратных метра, гараж, мотоцикл Yamaha и служебная квартира в пользовании. В декларации больше не значатся дом в 235 квадратных метров и земельный участок в 10 соток. Судя по всему, их продажей можно объяснить увеличение роста годового дохода. Супруга Маленьких в 2016 году заработала 1 млн 496 тыс. рублей и владеет автомобилем Mazda CX-7.

Три оставшихся заместителя Охлопкова (Чуличков, Чернышев, Чукреев) задекларировали за прошлый год доход от 2,1 до 2,5 млн рублей.

Между тем прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, судя по декларации, заработала в 2016 году 1,9 миллиона рублей (чуть больше, чем годом ранее). У нее в собственности сразу три квартиры (две – на пару с мужем) и еще одной, служебной, она пользуется.

Напомним, глава СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин в 2016 году заработал 3,2 миллиона рублей, его заместители – от 2,2 до 2,9 млн. рублей. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин задекларировал 2 млн. 584 тысячи рублей. По доходам его опередил заместитель Петр Кривегин (3 миллиона 874 тыс. рублей). Два других зама Бородина смотрятся скромнее: Владимир Миронов заработал 1 миллион 672 тысяч рублей, а Владимир Романюк – 1 миллион 600 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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