В Екатеринбурге вынесли приговор очередному «лифтовому экстремисту»

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Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 29-летнему Павлу Волкову, которого обвинили в экстремизме за репост видеоролика и националистическую надпись в лифте.

Как передает корреспондент NDNews.ru, молодого человека судили за то, что в социальной сети «Вконтакте» он сделал репост видеозаписи поджога ресторана «Соломон». Сам Волков данный ролик не снимал, а просто разместил на своей странице. Также ему вменили оставление в лифте собственного подъезда националистической надписи. Следователи расценили, что его действия подпадают под «экстремисткую» 282-ю статью УК РФ. В результате Ленинский районный суд по итогам разбирательства назначил обвиняемому пять месяцев исправительных работ, сообщили сегодня в судебной инстанции.

Летом прошлого года в Екатеринбурге был вынесен похожий приговор. На скамье подсудимых оказался 18-летний Сергей Абакин, который сделал в лифте дома на улице Ангарской рисунок экстремистского содержания. СМИ юноша заявил, что его задержанию предшествовал конфликт с матерью, которая регулярно встречалась с лицами кавказской национальности. Именно по этой причине он изрисовал лифт. В итоге суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, но так как Абакин имел непогашенную судимость, окончательно ему определили наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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