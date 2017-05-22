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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

УФАС оштрафовало «Атомстройкомплекс» за снижение тарифов на канализацию

УФАС оштрафовало «Атомстройкомплекс» за снижение тарифов на канализацию

Антимонопольное управление назначило ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщили NDNews.ru в ведомстве, основанием к возбуждению административного дела стало нарушение администрацией городского округа Среднеуральск, ООО «Тепловодоканал» и застройщиками в лице ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» и ООО «Прибрежное» п. 1 ст. 16 Закона о защите конкуренции. Нарушение заключалось в достижении и реализации соглашения, приведшего к снижению цен (тарифов) для жильцов на оплату услуг по водоотведению и работу канализации.

ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» оштрафовано на 100 000 рублей.

Отметим, что регулированием тарифов на территории Свердловской области занимается РЭК, и это едва ли не прецедент, когда компанию штрафуют за снижение тарифов для населения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 22.05.17

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