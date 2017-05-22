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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

В Екатеринбурге невнимательный пенсионер попал под колеса «газели» (ФОТО)

В Екатеринбурге невнимательный пенсионер попал под колеса «газели» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня водитель «газели» сбил 81-летнего пенсионера. Пожилой мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте, не дойдя несколько метров до перекрестка.

Новый День: В Екатеринбурге невнимательный пенсионер попал под колеса ''газели'' (ФОТО)

Авария произошла сегодня около 11:40 близ дома № 80 на улице Комсомольской. Мужчина 1936 года рождения буквально несколько метров не дошел до регулируемого перекрестка и решил перейти дорогу в неположенном месте. Пенсионер попал под колеса ГАЗ А21R32, за рулем которого находился водитель 1985 года рождения с 12-летним стажем управления автомобилями. Как уточнили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, пожилой мужчина получил травмы различной степени тяжести и доставлен бригадой скорой помощи в 36-ю травматологическую больницу.

Новый День: В Екатеринбурге невнимательный пенсионер попал под колеса ''газели'' (ФОТО)

«Напоминаем, что в соответствии с п. 4.3 Правил дорожного движения пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Во время перехода необходимо постоянно смотреть по сторонам, чтобы контролировать ситуацию, которая меняется на дороге каждую секунд», – напомнили в ГИБДД. По обстоятельствам аварии будет проведено дознание.

Новый День: В Екатеринбурге невнимательный пенсионер попал под колеса ''газели'' (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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