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Екатеринбург

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Публикации за 23.05.17

Под Михайловском в аварии из пяти автомобилей погибли два человека (ФОТО)

Под Михайловском в аварии из пяти автомобилей погибли два человека (ФОТО)

Сегодня ночью на дороге Михайловск – Арти произошла авария с участием пяти автомобилей, в том числе двух микроавтобусов. В результате двое молодых людей погибли, еще шесть человек получили травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Здесь и далее: фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области
Здесь и далее: фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Столкновение произошло около полуночи на 43 километре дороги Нижние Серги – Михайловск – Арти. 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083 выехал на встречку, где допустил столкновение с микроавтобусом Iveco, который столкнулся с Volkswagen, другим автомобилем Iveco и Toyota Сorolla, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Новый День: Под Михайловском в аварии из пяти автомобилей погибли два человека (ФОТО)

«В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа. Травмы получили: пассажиры ВАЗа – трое молодых людей в возрасте 19, 18 и 22 лет, а также водитель Iveco и его пассажиры – мужчины 1972 г.р. и 1971 г.р. И 57-летняя женщина, пассажирка Toyota Сorolla», – уточнили в Госавтоинспекции.

Новый День: Под Михайловском в аварии из пяти автомобилей погибли два человека (ФОТО)

Другие обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Новый День: Под Михайловском в аварии из пяти автомобилей погибли два человека (ФОТО)
Новый День: Под Михайловском в аварии из пяти автомобилей погибли два человека (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.05.17

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