NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 23.05.17

В Ижевске свердловчанин взял в заложники женщину и девочку-подростка

В Ижевске свердловчанин взял в заложники женщину и девочку-подростка

Житель Свердловской области в столице Удмуртии взял в заложники бывшую возлюбленную и ее дочь. После двух часов переговоров с силовиками мужчина застрелился.

Вчера около 16:44 в полицию Ижевска поступило сообщение о ЧП – в доме на улице Карла Маркса мужчина взял в заложники женщину и 16-летнюю девушку, угрожая пистолетом. На место происшествия был направлен ближайший экипаж ГЗ ОВО Росгвардии по Удмуртской Республике. На требования сотрудников Росгвардии мужчина дверь не открыл, удерживаемых силой женщину и ее дочь отпускать отказывался.

Как оказалось, это житель Свердловской области, ранее неоднократно судимый, а жертвами стали его бывшая сожительница и ее дочь. У него было единственное требование – дать поговорить ему с возлюбленной. «На протяжении двух часов с мужчиной велись переговоры руководителями МВД и Росгвардии. В процессе переговоров удалось договориться выпустить из комнаты 16-летнюю дочь женщины. В дальнейшем, в ходе переговоров, злоумышленник покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову», – сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Женщина и подросток не пострадали, с ними работает психолог.

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

Ижевск. Другие новости 23.05.17

Под Михайловском в аварии из пяти автомобилей погибли два человека (ФОТО). / 23 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Тайным агентом Тунгусова стал справедливоросс – Самые крутые слухи недели.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter