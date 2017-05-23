В Ижевске свердловчанин взял в заложники женщину и девочку-подростка

Публикации за 23.05.17

Житель Свердловской области в столице Удмуртии взял в заложники бывшую возлюбленную и ее дочь. После двух часов переговоров с силовиками мужчина застрелился.

Вчера около 16:44 в полицию Ижевска поступило сообщение о ЧП – в доме на улице Карла Маркса мужчина взял в заложники женщину и 16-летнюю девушку, угрожая пистолетом. На место происшествия был направлен ближайший экипаж ГЗ ОВО Росгвардии по Удмуртской Республике. На требования сотрудников Росгвардии мужчина дверь не открыл, удерживаемых силой женщину и ее дочь отпускать отказывался.

Как оказалось, это житель Свердловской области, ранее неоднократно судимый, а жертвами стали его бывшая сожительница и ее дочь. У него было единственное требование – дать поговорить ему с возлюбленной. «На протяжении двух часов с мужчиной велись переговоры руководителями МВД и Росгвардии. В процессе переговоров удалось договориться выпустить из комнаты 16-летнюю дочь женщины. В дальнейшем, в ходе переговоров, злоумышленник покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову», – сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Женщина и подросток не пострадали, с ними работает психолог.

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

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