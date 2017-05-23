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Екатеринбург

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Публикации за 23.05.17

У алиментщика из Екатеринбурга забрали шиномонтажку, которую он оборудовал в гараже экс-тещи

У алиментщика из Екатеринбурга забрали шиномонтажку, которую он оборудовал в гараже экс-тещи

Судебные приставы в Екатеринбурге эвакуировали гараж по исполнительному листу местной жительницы. Им пытался помешать мужчина, закрывшийся в постройке, – как оказалось, это бывший зять женщины, да к тому же задолжавший по алиментам.

Жительница Екатеринбурга должна была освободить земельный участок площадью в 124 кв. метра в Чкаловском районе Екатеринбурга и передать его МУГИСО. Однако на этом участке был построен металлический гараж, который оккупировал бывший зять женщины. Мужчина устроил на участке шиномонтажку. К приезду судебных приставов горе-бизнесмен заперся в мастерской и не реагировал ни на законные требования приставов, ни на уговоры бывшей тещи. К тому же оказалось, что он является злостным неплательщиком алиментов своему ребенку (то есть внуку женщины, с которой приехали приставы) – он задолжал около 300 тысяч рублей.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области, в ходе переговоров мужчина все-таки вышел из гаража. Постройку эвакуировали, а заодно приставы забрали оттуда имущество: балансировочный станок, пушку шиномонтажную, станок разбортовочный. Имущество арестовано, описано и передано на ответхранение для дальнейшей оценки и реализации в счет погашения алиментов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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