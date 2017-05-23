На Урале ребенок-инвалид три года добивается получения жилья

Публикации за 23.05.17

В Пышминском районе Среднего Урала прокуратура добивается предоставления жилья ребенку-инвалиду, которое он не может получить уже три года.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, надзорным ведомством по данному факту ведется проверка. Установлено, что в семье, проживающей в Пышминском районе, воспитывается ребенок-инвалид, имеющий заболевание, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. В 2014 году семья была внесена в список имеющих право на внеочередное предоставление жилья. «Но до настоящего времени отдельное изолированное помещение по договору социального найма данной семье не предоставлено. В суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию Пышминского городского округа выделить им отдельное, изолированное, пригодное для проживания жилое помещение в границах рабочего поселка Пышма. Данный иск удовлетворен в полном объеме. Теперь прокуратура будет контролировать его фактическое исполнение», – отметила собеседница агентства.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.05.17

У алиментщика из Екатеринбурга забрали шиномонтажку, которую он оборудовал в гараже экс-тещи. / В Ижевске свердловчанин взял в заложники женщину и девочку-подростка. / Под Михайловском в аварии из пяти автомобилей погибли два человека (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»