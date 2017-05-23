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Екатеринбург

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Публикации за 23.05.17

Я отобрал – я и верну. Депутаты вернули Екатеринбургу градостроительные полномочия

Я отобрал – я и верну. Депутаты вернули Екатеринбургу градостроительные полномочия

Формальный жест примирения города и области сделан – депутаты ЗССО проголосовали сегодня за возвращение градостроительных полномочий Екатеринбургу. Правда, большая часть функционала осталась у свердловского Минстроя. Но, возможно, область даст городу что-то ещё.

Как и сообщалось ранее, городу вернули право менять и утверждать правила землепользования и застройки Екатеринбурга. За такое решение сегодня проголосовали депутаты ЗССО большинством голосов. Никаких разногласий, острых вопросов или противоречий во время голосования не было. Как и профильный комитет, утверждавший поправки несколько дней назад, сегодняшнее заседание прошло спокойно. Единственное, что уточнили у первого вице-губернатора Владимира Тунгусова парламентарии, не хочет ли область поделиться и другими градостроительными полномочиями с городом. Тот сообщил, что вопрос больше не политизирован и, возможно, в будущем правительство вернётся к нему – если об этом попросит строительное профсообщество, чем еще раз подтвердил, что принимаемые в Свердловской области решения основываются не на здравом смысле и профессиональной необходимости, а на результатах политических игр.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.05.17

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