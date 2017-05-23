В Екатеринбурге начались локальные опрессовки и «самодеятельные» отключения воды

Публикации за 23.05.17

В Екатеринбурге начались локальные опрессовки. Жители домов, по планам коммунальщиков, их заметить не должны. Однако в ряде домов уже анонсировали отсутствие горячей воды до начала следующего месяца.

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании начали локальные гидравлические испытания на магистральных и квартальных трубопроводах уральской столицы. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе компании, этот этап позволит найти проблемы на сетях до проведения централизованных опрессовок. Они, напомним, пройдут с 30 мая по 1 июня и с 11 по 13 июля.

На этой неделе ЕТК продиагностирует несколько участков теплосетей в районах улиц Шефской, Красных Командиров, Таганской, Бабушкина, Стачек, Краснофлотцев, Белореченской, Посадской, Фурманова, Шейнкмана, Серова, Ткачей, Тверитина, Машинной, Щорса, Чайковского (до микрорайона Ботанический), Победы, Бакинских Комиссаров, Токарей, Бебеля, Толедова, Ключевской, микрорайоне ЖБИ. «Для жителей города опрессовки пройдут незаметно, так как не повлекут за собой ограничения горячего водоснабжения (ГВС)», – подчеркивают в компании.

На деле, традиционно, оказалось иначе. Так, жители домов в микрорайоне ЖБИ накануне вечером оказались удивлены отключением горячей воды – объявления на дверях домов гласят, что воды не будет с 22 мая и до окончания опрессовок. «Получается, опрессовки пройдут всего за три дня, но у нас воды не будет целых 10 дней! Объявление появилось вчера вечером, и вчера же пропала вода», – пожаловались местные жители. Уточнить, с чем связаны отключения, в УК «Радомир-Инвест», которая обслуживает этот дом, не удалось – телефон управляющей компании молчит, видимо, сотрудники «Радомир-Инвест» решили устроить незапланированный выходной.

В Единой диспетчерской службе подсказали, что УК сообщала им об отключениях, но только на 23-24 мая, «в связи с подготовкой к опрессовкам». Корреспонденту NDNews.ru в пресс-службе ЕТК подтвердили, что никакой разнарядки на отключение воды они не давали. «Я не могу комментировать действия управляющей компании, не знаю, почему они так сделали, возможно, у управляющей есть какие-то свои интересы. Но локальные опрессовки проходят без отключений», – подсказали в ЕТК.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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