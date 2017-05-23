В Свердловской области отменили льготу для транспортников

Публикации за 23.05.17

Депутаты Свердловского заксобрания отменили льготную ставку налога для транспортников, которые возят пассажиров внутри городов и между ними. Причина – никто не пользуется этой привилегией.

Как рассказал депутат ЗССО Михаил Клименко, ни одно предприятие за последние несколько лет не воспользовалось льготой – к такому выводу авторы законопроекта пришли, изучив данные, предоставленные минтрансом области. В Каменске-Уральском, например, перестали пользоваться льготами, потому что упразднили троллейбусы.

Льгота перерастанет действовать с 1 января 2018 года. Клименко уточнил, что поправки были внесены по поручению врио губернатора Куйвашева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.05.17

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