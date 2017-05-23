Венский фестиваль откроет Philharmonix, а закроют – диджеи, исполняющие Моцарта

Публикации за 23.05.17

Венский фестиваль музыкальных фильмов откроется в Екатеринбурге 26 июня живым выступлением группы Philharmonix, в составе которой музыканты Венского и Берлинского филармонических оркестров. А на закрытии 15 июля выступят три диджея, которые представят произведения Моцарта, Штрауса и Листа в современной обработке. Программа Венского фестиваля порадует зрителя современными произведениями и классикой.

Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет в Екатеринбурге уже восьмой раз. Лучшие оперы и балеты театров со всего мира можно будет увидеть на большом экране, который установят возле главного корпуса УрФУ на улице Мира. Полную программу Венского фестиваля организаторы пока держат в секрете, но известно, что она будет разнообразной. Будут фильмы для любителей оперы и балета, классики и джаза, детская программа.

Откроется фестиваль 26 июня концертом группы из Австрии Philharmonix. Семь музыкантов – в состав коллектива входят участники Венского и Берлинского филармонических оркестров – исполнят самую жизнерадостную музыку. А на закрытии фестиваля 15 июля три диджея представят произведения Моцарта, Штрауса и Листа в современной обработке, сообщили сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге организаторы.

Спикеры добавили, что ожидают ежедневно принимать на фестивале по 4,5 тысячи людей (в прошлом году фестиваль посетило более 50 тысяч зрителей). Для них по традиции будут установлены закрытые трибуны и стулья под открытым небом. Также можно будет посидеть на травке перед УрФУ. Будет работать фуд-корт с венскими блюдами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 23.05.17

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