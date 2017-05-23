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Публикации за 23.05.17

Футболисты «Урала» ушли в отпуск

Футболисты «Урала» ушли в отпуск

Футболисты екатеринбургского «Урала» отправились в отпуск, сообщили сегодня NDNews.ru в клубе. Отдых продлится три недели.

«Подготовка к новому сезону стартует 12 июня. В этот день подопечные Александра Тарханова пройдут углубленное медицинское обследование в Москве и Екатеринбурге. 13 июня начнется первый летний сбор. Он пройдет до 19 числа на спортивной базе «Бажовия» под Сысертью. А 21 июня команда, как и в прошлом году, отправится в Словению. Там футболисты «Урала» проведут два учебно-тренировочных сбора и сыграют несколько контрольных матчей», – уточнили в пресс-службе команды.

В этом сезоне ФК «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РФПЛ. Следующий чемпионат России стартует 16 июля.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.05.17

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