Свердловский бюджет выделил 40 миллионов на защиту двух мостов на Россельбане

Публикации за 23.05.17

В Екатеринбурге продолжают усиливать меры безопасности перед ЧМ-2018. У двух мостов на Россельбане появятся пункты охраны. На комплекс защитных сооружений с видеофиксацией область выделяет почти 40 млн рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок. Работы будут проводиться на Кольцовском тракте у путепроводов близ «Рамады», максимальная стоимость – 39 млн 928 тысяч рублей. Услуги необходимо оказать до ноября этого года.

Согласно документации, за эти деньги у развязок необходимо установить охранную систему с телевизионным наблюдением, охранно-пожарную сигнализацию, систему связи и оповещения и инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности; требуется круглосуточный контроль с записью съемки на электронные носители с защитой всех систем от несанкционированного доступа. Инженерные сооружения должны препятствовать попаданию на охраняемый объект как людей, так и транспортных средств, предотвращать «таранный прорыв транспортных средств в охраняемую зону». Предполагается два вида заграждений: внешнее, обеспечивающее принудительную остановку транспортных средств, и внутреннее, в виде забора с защитой от перелаза. В случае несанкционированного вторжения охранная сигнализация должна не только передать сообщение на пульт охраны, но и показать место проникновения. Кроме того, подробно описываются принципы работы системы передачи данных, системы сбора и обработки информации, системы досмотра для обнаружения взрывчатки или оружия и т.д.

Заявки на организацию этого комплекса охраны принимаются до 8 июня, аукцион пройдет 13 июня.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.05.17

В Екатеринбурге двухлетний мальчик выжил, упав с 10 этажа. / Футболисты «Урала» ушли в отпуск. / Председатель Верх-Исетского суда попросил поклонников Соколовского не надоедать судье жалобами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»