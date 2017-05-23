Школьникам Красноуфимска «урезали» летние каникулы: из-за карантина придется учиться до 6 июня

Публикации за 23.05.17

В школах Красноуфимска в этом году впервые вынужденно продлили учебный год: все классы, кроме младших и выпускных, будут учиться до 6 июня включительно. Как пояснили в управлении образования, из-за праздничных дней и карантина по ОРВИ школьники не успели освоить программу по некоторым предметам. «Вопросы с теми, кому нужно ехать в лагеря или есть билеты на отдых, будут решаться индивидуально», – пояснили в управлении.

Родители школьников Красноуфимска возмутились тем, что детям в этом году придется учиться почти на две недели больше обычного. В прошлые годы каникулы для всех начинались сразу после последнего звонка, но в этом году детей не отпустят даже после 1 июня.

«Сказали, что будем учиться до 6 июня. Потому что не успели пройти программу. Хотя дети учатся 6 дней в неделю, уроков задают много. Они уже устали, и такой сюрприз», – поделились родители школьников.

В управлении образования городского округа Красноуфимск NDNews.ru подтвердили информацию о продлении учебного года. Но добавили: дети будут проходить программу дистанционно – то есть ходить в школу не надо, достаточно выполнять заданное на дому и отправлять учителям.

«Мы в этом году впервые вынуждены были продлить учебный год до 6 июня. Но не по всем предметам, а по тем, по которым школьники не успели освоить программу. В течение года было много праздников, школы закрывались на карантин по ОРВИ, поэтому не все прошли, – рассказала NDNews.ru начальник управления образования Красноуфимска Жанна Фрицко. – Что касается тех, кто должен ехать в лагерь или на отдых с родителями, с каждым учителя будут решать вопросы индивидуально. Если у ребенка нет никаких долгов, он спокойно может уехать».

В министерстве образования Свердловской области сообщили, что муниципалитеты вправе принимать такие решения, если есть неосвоенные образовательные программы. Хотя обычно родители бурно реагируют на подобные решения.

«В министерство в этом году не поступало ни одной жалобы от родителей о продлении учебного года в школах, хотя обычно на подобные факты родители реагируют быстро, потому что у всех есть планы на каникулы и лето. Муниципалитеты также не сообщали о продлении учебного года», – отметили в министерстве.

Екатеринбург, Красноуфимск, Ольга Тарасова

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