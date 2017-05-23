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Екатеринбург

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Публикации за 23.05.17

Роман Павлюченко отказался продлевать контракт с «Уралом»

Роман Павлюченко отказался продлевать контракт с «Уралом»

Главная звезда екатеринбургского ФК «Урал» – 35-летний нападающий Роман Павлюченко, не будет продлевать контракт с клубом. Об этом «Спорт-Экспресс» рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

«Думаю, что не будем продлевать контракт. Так решили. Рома по семейным обстоятельствам хочет остаться в Москве. Так что, видимо, он нас покидает. Конечно, Павлюченко нам нужен, но это жизнь», – сказал изданию Иванов.

В минувшем сезоне 35-летний футболист за «шмелей» забил четыре гола. Роман перешел в «Урал» прошлым летом.

Ранее стало известно, что с «Уралом» продлил контракт Александр Данцев. Пока еще не решена судьба защитника Джемала Табидзе и полузащитника Сергея Серченкова. У всех остальных игроков контракты действующие.

Напомним, что в этом сезоне «Урал» занял 11 место в чемпионате России. Сейчас футболисты ушли в отпуск.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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