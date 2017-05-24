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Екатеринбург

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Публикации за 24.05.17

В Нижнем Тагиле сотрудник огнеупорного завода погиб при работе с гидравлическим прессом

В Нижнем Тагиле сотрудник огнеупорного завода погиб при работе с гидравлическим прессом

В Нижнем Тагиле начата проверка по факту гибели 59-летнего работника огнеупорного завода. По предварительным данным, мужчина не был допущен к работе на гидравлическом прессе, но все-таки занялся разборкой детали на нем. Трехкилограммовая деталь отскочила рабочему в живот. От полученных травм он скончался на месте.

Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.

«Предварительно установлено, что мужчина, формально допущенный до резки заготовок, осуществлял несвойственные ему функции: разбирал железнодорожную колесную пару с помощью гидравлического пресса. При разборе колесной пары мужчина использовал металлическую проставку весом около 3 килограммов. В результате неправильных действий во время работы гидравлического пресса проставка отскочила и ударила мужчину в живот, причинив ему смертельную травму», – сообщает сегодня пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Очевидцами происшествия стали двое других работников предприятия, находившиеся в этот момент в ремонтном цехе. По их словам, мужчина погиб сразу.

Сейчас следователи и прокуратура опрашивают очевидцев и изучают документацию на заводе. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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