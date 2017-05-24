В Екатеринбурге студент юрфака, надев накладной бюст и парик, ограбил кассира оптовой базы (ФОТО)

Публикации за 24.05.17

В Екатеринбурге мужчина, переодевшись женщиной, ограбил кассира оптовой базы на улице Стрелочников. Чтобы продавец его не узнала, злоумышленник надел накладной бюст, парик, очки и женские вещи. Забрав 120 тысяч рублей, нападавший попытался скрыться, но был задержан подоспевшими работниками базы. Интересно, что молодой человек учится на юриста. Возбуждено уголовное дело, нападавшему грозит до 10 лет тюрьмы.

Инцидент произошел накануне на улице Стрелочников, 19а. Со слов задержанного, он был знаком с сотрудницей магазина, которая работала в тот день на кассе. Чтобы кассирша его не узнала, мужчина решил замаскироваться. Он переоделся в женскую одежду, надел парик и солнцезащитные очки. Для убедительности злоумышленник даже изготовил накладной бюст. В таком виде он приехал на автомобиле на территорию базы. В торговом помещении, он, угрожая продавщице электрошокером, забрал деньги в сумме более 120 тысяч рублей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

После этого нападавший попытался скрыться, но был задержан подоспевшими работниками базы. После того, как мужчину доставили в дежурную часть, полицейские установили его личность. Нападавшим оказался ранее не судимый житель Ревды, учащийся в одном из вузов Екатеринбурга. В учебном заведении молодой человек получал юридическое образование. Он полностью признал свою вину и пояснил, что особых финансовых трудностей не имел. Как признался сам задержанный, на данный поступок его толкнула собственная глупость.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации («Разбой»). Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до десяти лет лишения свободы. До решения суда молодой человек будет находиться под стражей», – уточнили в пресс-службе УМВД.

Полиция проверяет данного гражданина на причастность к иным противоправным деяниям на территории города Екатеринбурга. Если кто-либо из граждан пострадал от рук данного человека, им необходимо обращаться в полицию по телефонам: 294-14-94, 356-42-11 либо 02.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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