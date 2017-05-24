Из-за новых перекрытий на ВИЗе изменится движение семи автобусов

Публикации за 24.05.17

С сегодняшнего дня на ВИЗе перекроют движение транспорта по улице Репина от Малышева до Крауля. Из-за этого временно меняется схема движения автобусов. Движение трамваев в микрорайоне также изменится.

Напомним, как сообщили накануне в пресс-службе администрации города, с 24 мая по 5 июня 2017 года в связи с проведением реконструкции и строительства дорог закроется движение транспорта по улице Репина от Малышева до Крауля. Из-за этого поменяется движение всех видов транспорта. Трамвайно-троллейбусное управление организует движение троллейбусов № 3, 7, 17 по улице Малышева от Карла Либкнехта до Репина. Движение трамваев закроют от станции «ВИЗ» до станции «Волгоградская», с 26 мая по 9 июня они не будут ходить вообще, с 10 по 15 июня их будут пускать до 9 утра и после 16 часов. Изменения касаются маршрутов № 1, 3, 21 и 19.

Сегодня в пресс-службе ЕМУП МОАП опубликовали новые маршруты автобусов, схема их движения из-за ремонтов изменится с 24 мая по 6 июня. Автобусы будут ходить по следующим маршрутам.

№ 21 «Краснолесье – Ж/д вокзал» к остановке «Ж/д вокзал» движение по улицам: Белореченская, Посадская, П. Тольятти, Московская, пр. Ленина, далее по маршруту; к остановке «Краснолесье» по улицам: пр. Ленина, Московская, Гурзуфская, Посадская, Белореченская, далее по маршруту.

№ 24 «Широкая Речка – пл. Коммунаров» укорочен до остановки «Контрольная».

№ 25 «СТЦ Мега – Радиоколледж – Высоцкого» направлен к остановке «Высоцкого» по улицам: Металлургов, Викулова, Н. Васильева, Репина, Гурзуфская, Московская, Малышева, далее по маршруту; к остановке «СТЦ Мега» по улицам: Малышева, разворот на ул. Репина (у Центрального стадиона), Малышева, Московская, Гурзуфская, Металлургов, дублёр Металлургов, далее по маршруту.

С остановки «Высоцкого» все рейсы следуют на «СТЦ Мега».

№ 28 «Радиоколледж – Горбольница № 7» движение к остановке «Горбольница № 7» по улицам: Крауля, Викулова, Н. Васильева, Репина, Гурзуфская, Московская, пр. Ленина, далее по маршруту; к остановке «Радиоколледж» по пр. Ленина, Репина, Верх-Исетский бульвар, Кирова, Токарей, Крауля, далее по маршруту.

№ 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ» направлен к остановке «40 лет ВЛКСМ» по улицам: Опалихинская, Готвальда, Черепанова, Стрелочников, Свердлова, К. Либкнехта, Малышева, далее по маршруту; к остановке «Пехотинцев» по пр. Ленина, Репина, Верх-Исетский бульвар, Кирова, Бебеля, Готвальда, далее по маршруту.

№ 85 «Радиоколледж – п. Медный» направлен к остановке «п. Медный» по улицам: Крауля, Токарей, Репина, далее по маршруту.

№ 95 «Радиоколледж – оз. Чусовское» направлен к остановке «оз. Чусовское» по улицам: Крауля, Токарей, Репина, далее по маршруту.

Временно отменяются остановочные пункты: «Институт связи» и «Центральный стадион» по улице Репина.

Временно вводятся остановочные пункты: по улице Гурзуфская: «Кооператор», «Московская горка», «Гурзуфская»; по улице Московская – остановка «Московская горка».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.05.17

Направлено в суд дело мужчины, швырнувшего своего ребенка об асфальт. / В Екатеринбурге студент юрфака, надев накладной бюст и парик, ограбил кассира оптовой базы (ФОТО). / В Нижнем Тагиле сотрудник огнеупорного завода погиб при работе с гидравлическим прессом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»