Что будет с Ройзманом? Мне все равно, – итоги голосования на сайте NDNews.ru

Публикации за 24.05.17

В прошлом году в ходе очередного голосования среди читателей NDNews.ru выяснил, что в качестве одного из наиболее возможных претендентов на пост губернатора Свердловской области аудитория видит мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Результаты интернет-опроса вызвали небольшой ажиотаж – нашлись и те, кто посчитал такие показатели странными, и те, кто не сомневается в electability Ройзмана. Тем не менее, наше агентство посчитало нужным провести еще одно голосование, чтобы спросить своих читателей, какой им представляется дальнейшая судьба мэра.

Проголосовать можно было за один из понравившихся вариантов: «Станет губернатором», «Останется мэром», «Будет баллотироваться в президенты», «Отправится сидеть», «Его судьба меня не волнует».

Как ни странно, но последний вариант ответа стал самым популярным. О том, что им все равно, что будет с Ройзманом, заявили 29,58% проголосовавших. Следующим по популярности с небольшим отставанием стал вариант, который прочит Евгению Вадимовичу губернаторское кресло, – 24,93%. Еще 22,11% наших читателей убеждены, что Ройзман останется на своем нынешнем, мэрском, посту. А 16,15% проголосовавших считают, что он в скором времени отправится в места не столь отдаленные. Наконец, лишь 7,23% предполагают, что Ройзман примет участие в президентской кампании в 2018 году.

В опросе приняли участие 6322 человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

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