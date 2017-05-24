Екатеринбуржцы жалуются на разрушенную эспланаду между Вайнера и Шейнкмана (ФОТО)

Публикации за 24.05.17

Одна из пешеходных зон в центре Екатеринбурга, эспланада между улицами Вайнера и Шейнкмана, находится в удручающем состоянии и даже может быть опасна для детей. На это пожаловались горожане, которые любят прогуливаться в том районе.

Как рассказала NDNews.ru жительница города Ольга Склизкова, лестница, которая поднимается от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Шейнкмана, давно не ремонтировалась. «От нее отваливаются целые куски керамической и гранитной плитки, кое-где начали разрушаться ступени. Ее недавно покрасили, стало немножко повеселее выглядеть, но все равно место не самое безопасное. Тут часто гуляют мамы с детьми, подростки со скейтами и на роликах, не дай бог, кто-нибудь упадет на эту плитку жуткую», – переживает екатеринбурженка.

Напомним, эспланада была организована еще в 2009 году – прогулочную зону от Шейнкмана до Вайнера тогда обустроили в рамках стратегического проекта «Город для пешеходов».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.05.17

Два свердловских «атомных» города попали в лидеры по заболеваемости ВИЧ. / Что будет с Ройзманом? Мне все равно, – итоги голосования на сайте NDNews.ru. / Из-за новых перекрытий на ВИЗе изменится движение семи автобусов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»