Управляющие округами Свердловской области отчитались о доходах

Публикации за 24.05.17

Правительство Свердловской области опубликовало декларации о доходах и имуществе за 2016 год руководителей управленческими округами.

Как передает корреспондент NDNews.ru, самым богатым стал управляющий Южным округом, экс-мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов. Он заработал за прошлый год 2,3 миллиона рублей. В его собственности находятся три земельных участка, два дома (площадью 186,2 и 33,9 квадратных метров), гараж и автомобиль «Мицубиси Аутландер».

Руководитель Западного управленческого округа Виталий Вольф заработал 1,9 миллиона рублей, владеет гаражом и автомобилем «Субару Форестер». На его супругу записан жилой дом площадью 255 квадратных метров и земельный участок на 1384 квадратных метров, а также автомобиль «Сузуки SX4».

Бывший глава Невьянска Евгений Каюмов, получивший должность управляющего Горнозаводским округом прошлой осенью, задекларировал доход 1,4 миллиона рублей. В его собственности находится жилой дом на 167 квадратных метрах и участок площадью 661 квадратный метр. Из транспортных средств имеются автомобили «Рено Дастер», УАЗ, прицеп и снегоход.

Управляющий Восточным округом Николай Клевец заработал 1,9 миллиона рублей. В декларации он указал, что владеет половиной жилого дома площадью 329,8 квадратных метра и участком площадью 2772 квадратных метра (другая половина имущества записана на супругу чиновника). Кроме того, Клевец владеет автомобилями «Тойота Камри» и УАЗ Hunter, мотоциклом, снегоходом «Ямаха», снегоболотоходом и прицепом для перевозки водной техники.

Бывший сити-менеджер Серова Евгений Преин, назначенный управляющим Северного округа в декабре 2016 года, указал годовой заработок 1,7 миллиона рублей. Также во владении чиновника есть дом в 96,9 квадратных метров, участок площадью 1359 квадратных метров и два автомобиля

Nissan X-Trail и Chevrolet Niva.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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