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Екатеринбург

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Публикации за 24.05.17

В Махнево детский сад незаконно взимал плату за детей-сирот

В Махнево детский сад незаконно взимал плату за детей-сирот

В поселке Махнево детский сад незаконно взимал плату с опекунов детей-сирот. Только после вмешательства прокуратуры и суда руководство садика было привлечено к ответственности и оштрафовано. Сейчас дети посещают учреждение бесплатно.

«Администрация детского сада с января 2016 года по январь 2017 года в нарушение федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» взимала плату с опекунов за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В интересах 7 детей в суд были направлены исковые заявления. Требования Алапаевского городского прокурора удовлетворены в полном объеме.

«По факту выявленных нарушений прокуратура возбудила административное дело по ч. 3 ст. 14.8 КоАП РФ («Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом») в отношении заведующей детским учреждением Светланы Худяковой, по результатам рассмотрения которого она оштрафована», – добавили в надзорном ведомстве.

Сейчас дети посещают детсад бесплатно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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